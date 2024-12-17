فوز الغرق وغارب وتعادل بنى سويف بالجولة 9 بالقسم الثالث

انتهت اليوم 5 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تم تأجيل لقاء وحيد يجمع بين جولدن جيت وسيلا بسبب مشاركة جولدن جيت بمنافسات كأس مصر.



حيث سقط نادى بنى سويف فى فخ التعادل السلبي بنتيجة 2/2 أمام ضيفه مركز شباب سنورس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف، بنى سويف تقدم بهدفين عن طريق محمد درغام والشخيبي فيما أحرز هدفى سنورس الثنائي محمد عويس وعادل رمضان،وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من عمرو يوسف ومحمد محمود وأحمد حمدى وجمال الفل مراقب حكام وأكرم عبد المرشد مراقب مسابقات، وحصل احم فتحى لاعب بنى سويف وعمرو عبد العال مدرب عام بنى سويف على الكارت الأحمر، ليرتفع رصيد بنى سويف عند النقطة 19 فيما ارتفع رصيد سنورس عند 8 نقاط.

وسقط مركز شباب الواسطى فى فخ الخسارة بنتيجة 2/1 بملعبه أمام ضيفه نادى اهلى الغرق بملعب ساحة الواسطى، واحرز عبد الرحمن سيد هدف الواسطى فيما أحرز هدفى الغرق الثنائي هانى عبد الفتاح وعيد الرحمن رمضان، ليتوقف رصيد مركز شباب الواسطى عند 7 نقاط فيما ارتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 16.

ونجح نادى عاملين غارب فى تحقيق فوز صعب بهدف نظيف أمام مركز شباب الفيوم بملعبه بالبحر الأحمر، ليرتفع رصيد عاملين غارب عند النقطة 15 فيما توقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 6 نقاط.

وتعادل سلبيا مركز شباب سمسطا أمام ضيفه نادى ابو كساة بملعبه بسمسطا ببنى سويف، ليرتفع رصيد سمسطا للنقطة 8 فيما ارتفع رصيد ابو كساة عند 10 نقاط.

وتعادل مركز شباب ابشواى أمام شقيقه نادى مطرطارس بديربي فيومى بملعب مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/1، ليرتفع رصيد ابشواى للنقطة 11 فيما ارتفع رصيد مطرطارس للنقطة 3.



جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى بنى سويف 19 نقاط.

2 - نادى سيلا 17 نقطة .

3 - اهلى الغرق 16 نقاط.

4 -نادى عاملين غارب 15 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 12 نقاط.

6 - مركز شباب ابشواى 11 نقاط.

7 - نادى ابو كساة 10 نقاط .

8 - مركز شباب سنورس 8 نقاط .

9 - مركز شباب سمسطا 8 نقاط.

10 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3 نقاط.