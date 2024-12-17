إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل صوامع قرية قصر الباسل بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالركاب بأخرى نصف نقل، تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص محمله بالركاب، وسيارة نصف نقل، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بدائرة القسم، ووجود مصابين.

 

على  الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف وتبين وقوع الحادث نتيجه السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهما مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعة لتلقي العلاج اللازم.

 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

 

 

 

 

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

الفيوم إصابة 6 أشخاص حادث حادث تصادم تصادم سيارتين مركز اطسا

مواد متعلقة

رئيس جامعة الفيوم يفتتح دورة إعداد المعلم الجامعي (٥١)

مصرع فتاة مريضة نفسيا غرقا ببحر تلات بالفيوم

رئيس جامعة الفيوم يشهد العرض المسرحي "Sale" للتوعية بأضرار المخدرات

زراعة الفيوم: دورة تدريبة لـ 100 متدرب من أمناء المخازن للحفاظ على العهد

وزير الأوقاف لطلاب جامعة الفيوم: التفوا حول الشريعة وابتعدوا عن التطرف

"تضامن الفيوم" تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام"

وكيل تعليم الفيوم لمديري الإدارات التعليمية: مندوب أسئلة لكل لجنة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية

جامعة الفيوم توقع بروتوكول تعاون لدعم الطلاب المغتربين

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

الأهلي يكشف لـ "الفجر" موقفه من عرض الفتح السعودي لضم مروان عطية.. خاص

ابن عم بشار الأسد: لا أثق بابتعاد قادة سوريا الجدد عن الإرهاب

بسبب ماس كهربائي.. وفاة ربة منزل وإبنة نجلها بصعق كهربائي بالفيوم

إستياء في وي من حكم لقاء أبو قير

الأهلي يفاوض ثنائي زد لتدعيم صفوف الدفاع قبل المونديال

رئيس جامعة الفيوم يشهد ختام فعاليات مسابقة المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayuom25

"أسس سلامة الغذاء لطلاب المدارس".. ندوة تنظمها ٱمانة التعليم والبحث العلمي بمستقبل وطن بالفيوم