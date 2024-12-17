إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل صوامع قرية قصر الباسل بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالركاب بأخرى نصف نقل، تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص محمله بالركاب، وسيارة نصف نقل، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بدائرة القسم، ووجود مصابين.

على الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف وتبين وقوع الحادث نتيجه السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهما مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعة لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.