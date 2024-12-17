جامعة سوهاج: دعم 2500 طالب من ذوى الهمم للاستفادة بالملابس الجاهزة

عقدت جامعة سوهاج الإجتماع التحضيري الأول استعدادًا لاقامة فعاليات معرض الملابس الجاهزة المجاني، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الجمعية الشرعية وبنك التطوع و يستهدف 2500 طالب وطالبة من ( ذوي الهمم وابناء أسر تكافل وكرامة والفتيات اليتيمات من محافظة سوهاج)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بحضور الدكتور محمد كمال منسق الانشطة الطلابية والدكتور احمد عاطف مدير اداراه رعاية الشباب المركزية وممثلي الجمعية الشرعية وبنك التطوع.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي حرص الجامعة علي إقامة مثل هذه المعارض الخيرية والتي تأتي استكمالًا للحملات السنوية تطلقها الجامعة، بالتعاون مع كافة الموسسات المجتمعية، وذلك في إطار حرصها علي دعم الطلاب الأولي بالرعاية، وإرساء روح التكافل والتآخي في المجتمع، مثمنًا التعاون مع الجمعية الشرعية وبنك التطوع للتخفيف الأعباء عن كاهل أبنائنا الطلاب.

وأضاف كلًا من الدكتور محمد كمال والدكتور أحمد عاطف ان المعرض ينفذ تحت شعار "خير بلدنا"، ويسنمر علي مدار اربعة ايام، موضحا أن المعرض يعقد علي مدار يومين وسيضم عدد كبير من قطع الملابس مختلفة الأنواع، والتي ستقدم للطلاب مجانًا، وتعكس حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل خدمة لابنائها علي مدار العام.