بزعم منحهم شهادات دراسية.. التحقيق مع شخص لإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بالجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية

ضبط كيان تعليمي

نجحت الداخلية في ضبط كيان تعليمى "دون ترخيص" بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان  على  (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات ادارة كيان تعليمى بدون ترخيص النصب والاحتيال على المواطنين الشرطة المتخصصة

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