طلاب سوهاج يشاركون في مسابقة "نجوم المكتبة" في القراءة على مستوى الجمهورية

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على أهمية توفير كافة سبل الدعم لاكتشاف وتنمية المواهب المتميزة لدى الطلاب، بهدف تحقيق الفوز بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مختلف الأنشطة والمسابقات المحلية والدولية التي تنظمها الوزارة.

جاء ذلك خلال تهنئة وتوديع طلاب وطالبات سوهاج المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة "نجوم المكتبة" في القراءة على مستوى الجمهورية، التي تنظمها الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم.

بحضور فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام، وأحمد حسين أحمد، موجه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، حيث يشارك في التصفيات عدد(6) من الطلاب والطالبات بمراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، الذين تأهلوا بعد فوزهم في التصفيات على مستوى المحافظة.

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