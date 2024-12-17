مصرع فتاة مريضة نفسيا غرقا ببحر تلات بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقىت فتاه تعاني من مرض نفسى مصرعها غرقا إثر سقوطها ببحر تلات بمحافظة الفيوم، وتم إنتشال جثتها وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق ببحر تلات المار بقرية المندر بمركز الفيوم، وإنتقلت قوات الإنقاذ النهارى، وتم إنتشال جثة لفتاة، تبين أنه تدعي " منه الله. م.ر.س " 17سنه، وترتدي كامل ملابسها ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة.


وبسؤال والدها، أكد أن ابنته مريضه نفسيا، وأنها حاولت الانتحار منذ فترة وتم إنقاذها وقتها، ولم يتهم أحد أو يشتبه في الوفاة جنائيا، وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم العام، تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

 

 

 

 

 

 

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