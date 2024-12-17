مراحل النقل والشهادة الإعدادية.. محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/ 2025

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محافظ الدقهلية يعتمد
محافظ الدقهلية يعتمد جدول الامتحانات

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 لمراحل النقل التعليم الأساسي والشهادة الاعدادية وتشمل مراحل النقل الصف ( الثالث الابتدائي - الرابع الابتدائي - الخامس الابتدائي - السادس الابتدائي - الأول الإعدادي - الثاني الإعدادي).
وأوضح " مرزوق " بأن الإمتحانات من المقرر لها أن تبدأ بتاريخ 11/1/2025 وتنتهي بتاريخ 23/1/2025، ووجه بضرورة إنهاء كافة الإستعدادات للجان الإمتحانات واتخاذ  كافة الإجراءات الإحترازية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان امتحانات  النقل للمرحله الابتدائية ستبدأ يوم  11/1/2025 وتنتهي يوم 16/1/2025، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامه والمهنية ستبدأ من يوم 18/1/2025 وتنتهي يوم 23/1/2025  .  
و قال وكيل وزارة التربيه والتعليم بأنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات السيد محافظ الدقهلية بالنسبة للإمتحانات المشار اليها.

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