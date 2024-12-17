إزاي تعرفي نوع شعرك؟..تعرفي على كل أنواع الشعر وطريقة العناية الصحيحة به

تعرف على أنواع الشعر وطرق العناية به..حيث تتعدد أنواع الشعر بناءً على شكله الخارجي وملمسه ويكون لكل نوع خصائصه الفريدة التي تتطلب عناية خاصة للحفاظ على حيويته وصحته.

أنواع الشعر

تعرف على نوع شعرك وطرق العناية به من بين جميع أنواع الشعر

و تُصنّف أنواع الشعر إلى أربعة أنواع رئيسية: الناعم، المموج، المجعد، والملفوف وسوف نقوم بشرح مُفصّل لكل نوع وطرق العناية المناسبة له:

1- الشعر الناعم: يُعرف الشعر الناعم (Straight Hair) بأنه مستقيم ومفرود طبيعيًا دون أي تعرجات أو تموجات، ويمتد من الجذور إلى الأطراف وقد يكون سُمك الشعرة رفيعًا أو سميكًا وملمسها ناعم أو خشن.

• طرق العناية: يميل الشعر الناعم إلى إفراز المزيد من الدهون مقارنة بالأنواع الأخرى، لذا يُفضّل استخدام شامبو خالٍ من المواد التي تزيد من دهنيته كما يُنصح بتجفيف الشعر بلطف بعد الاستحمام باستخدام منشفة ناعمة وتمشيطه برفق لتجنب التلف.

2- الشعر المموج: يتميز الشعر المموج (Wavy Hair) بوجود تموجات على شكل حرف (S)، وتختلف درجة التموج من شخص لآخر؛ فقد تكون التعرجات فضفاضة أو متقاربة.

• طرق العناية: يتطلب الشعر المموج الابتعاد عن استخدام المنتجات الدهنية أو الكريمية التي تُثقل التموجات، وبدلًا من ذلك يُفضّل استخدام جل مخصص للحفاظ على شكل التموجات وإبراز مظهرها الحيوي والمرتب.

3 الشعر المجعد: يتسم الشعر المجعد أو الكيرلي (Curly Hair) بتعرجات لولبية تبدأ من الجذور وتستمر حتى الأطراف وتكون التعرجات أكثر تقاربًا من الشعر المموج.

• طرق العناية: تجنّب الإفراط في استخدام فرشاة الشعر لأنها قد تسبب التقصف والتلف والتقليل من غسل الشعر بالشامبو كما يفضّل عدم غسله يوميًا والابتعاد عن استخدام مجففات الشعر الحرارية وتركه يجف طبيعيًا ولا بد من استخدام بلسم وكريمات مرطبة مخصصة للشعر المجعد للحفاظ على ترطيبه وصحته.

4- الشعر الملفوف: يُعد الشعر الملفوف (Coily Hair) الأكثر تجعيدًا حيث تتشكل تعرجاته بشكل حاد، وقد تأخذ شكل حرف (O) أو (Z)، أو تكون بلا مسافات واضحة بين التعرجات.

• طرق العناية: يتطلب الشعر الملفوف عناية دقيقة لفك التشابكات بلطف باستخدام أطراف الأصابع كما يُفضّل تقسيم الشعر إلى أقسام صغيرة قبل استخدام أي منتجات، للتأكد من توزيعها بالتساوي ويجب استخدام بلسم مرطب وكريمات مخصصة للشعر الملفوف للحفاظ على رطوبته وتجنب الجفاف كما يُنصح بتقليل استخدام الشامبو قدر الإمكان.

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إزاي تقدري تحددي نوع شعرك ؟

يمكن التعرف على نوع الشعر من خلال تمشيطه جيدًا ثم ملاحظة شكله الطبيعي مقارنة بالأنواع السابقة.

و قد يختلف شكل الشعر وهو مبلل عن شكله وهو جاف فمثلًا قد يبدو الشعر أقل تجعدًا عند البلل لكنه يظهر أكثر وضوحًا عند الجفاف مما يُصنف أحيانًا ضمن فئات فرعية لنفس النوع.

باختيار الروتين المناسب لكل نوع من الشعر يمكن تحقيق مظهر صحي وحيوي يعكس العناية الجيدة والاهتمام المناسب.