الأهلي يكشف لـ "الفجر" موقفه من عرض الفتح السعودي لضم مروان عطية.. خاص

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية عن اقتراب نادي الفتح السعودي من التعاقد مع مروان عطية، نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، لتدعيم صفوف الفريق، خاصة بعد تعيين المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

ووفقًا لصحيفة "الرياض" السعودية، فإن نادي الفتح يقترب من حسم الصفقة، دون تحديد ما إذا كان التعاقد سيتم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أم مع نهاية الموسم الجاري.


من جانبه، نفى مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، وجود أي مفاوضات بين اللاعب والنادي السعودي. وأكد المصدر أن "كل ما يُقال مجرد شائعات"، مشددًا على أن مروان عطية لا يعلم شيئًا عن هذه التقارير، ويركز بالكامل على تدريبات الفريق والمباريات المقبلة، خاصة بطولة كأس العالم للأندية.

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وأضاف المصدر أن مروان، الذي يمتد عقده مع الأهلي لثلاثة مواسم مقبلة، يحترم تعاقده مع القلعة الحمراء، وأي تفاوض بشأن انتقاله يجب أن يتم عبر إدارة النادي.

مروان عطية، البالغ من العمر 26 عامًا، انضم إلى الأهلي في موسم 2022/23 قادمًا من الاتحاد السكندري، في صفقة بلغت قيمتها 840 ألف يورو. وقدم اللاعب أداءً مميزًا مع الفريق، وكان آخر ظهور له في مباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بالدور نصف النهائي من بطولة إنتركونتيننتال المقامة في قطر، حيث ظهر بمستوى لافت رغم هزيمة الفريق.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط.

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