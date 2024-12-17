المعادي بقيادة الجداوي يفوز على الحدائق بالقسم الثالث

المعادي بقيادة الجداوي يفوز على الحدائق بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعادي فوزًا مهمًا على نظيره فريق حدائق الأهرام بثلاثية نظيفة، تحت قيادة مديره الفني أحمد الجداوي وذلك ضمن مؤجلات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

أحرز أهداف المباراة كلًا من سيد مدبولي ونور نبيل وهشام حمودة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المعادي إلى 9 نقاط ويقفز للمركز الحادي عشر متساويًا مع أوسيم في النقاط، بينما يتجمد رصيد حدائق الأهرام عند 20 نقطة بالمركز الرابع. ويستعد المعادي لملاقاة شبرامنت السبت المقبل خارج الديار ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الاعلاميين 26 نقطة
2- بشتيل 23 نقطة
3- كاسكادا 22 نقطة
4- حدائق الأهرام 20 نقطة 
5- اورانج 18 نقطة
6- أبو النمرس 16 نقطة
7- منشية ناصر 16 نقطة
8- حلوان العام 15 نقطة
9- كرداسة 14 نقطة
10- أوسيم 9 نقاط
11- المعادي 9 نقاط 
12- الصيد 8 نقاط
13- الطائرات 6 نقاط
14- شبرامنت 6 نقاط
15- إمبابة 5 نقاط
16- أطفيح 4 نقاط

الحدائق القسم الثالث مظاليم بحري المعادى
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