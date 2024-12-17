وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف مساعدة فورية لأسر ضحايا حادث تصادم ميكروباص وتريلا فى أسيوط

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وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص على طريق القوصية الزراعى فى محافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع 13  شخصا وإصابة اثنين آخرين

 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط وسرعة  التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل أسرة متوفي كمساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بأسيوط لحين استخراج المستندات المطلوبة وصرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين، والمصاب حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث

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