خبير أمريكي: أوكرانيا ستعاني من وصول ترامب إلى السلطة

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بوابة الفجر

قال الفيلسوف والعالم السياسي الأمريكي فرانسيس فوكوياما، في مقابلة مع صحيفة "لو بوان"، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيحل النزاع في أوكرانيا على حساب كييف.

وأكد السياسي أن أوكرانيا "ستعاني بسرعة"، لأن ترامب وعد بأنه سيتوصل إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث حتما على حساب أوكرانيا.

وأشار فوكوياما إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب لا يحترم فلاديمير زيلينسكي كما أنه لا يهتم بأوكرانيا، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، شدد ترامب خلال تصريحات صحفية بأن على زيلينسكي الاستعداد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مضيفا بأنه ما كان يجب السماح لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ أمريكية بعيدة المدى، كما أكد بأنه قرار سيئ "يجب إعادة النظر فيه".

ولفت ترامب في مرات عديدة إلى أن الصراع الأوكراني لم يكن ليبدأ أبدا، لو كان هو الرئيس الأمريكي بدلا من (الرئيس الحالي) جو بايدن، كما أكد أنه في حال إعادة انتخابه، فإنه يعتزم التوصل إلى تسوية للأزمة في غضون 24 ساعة.
ويذكر أن الكرملين علق على تصريحات ترامب، على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي أشار إلى أن الأزمة الأوكرانية "مشكلة معقدة للغاية" ولا يمكن حلها بتلك البساطة

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