لوضع خطة لدعم الأولى بالرعاية.. نائب محافظ الدقهلية يجتمع بعدد من الجمعيات الأهلية والخيرية

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا بعدد من الجمعيات الأهلية والخيريه لوضع خطة متكاملة لدعم الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظه من خلال تقديم جميع المساعدات العينية والنقدية والسلع والمواد الغذائية، تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كما تم مناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجه العمل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية تحت مسمي ( تكامل ) لحصر جميع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتحديد المستحقين فعليًا.

جاء ذلك بحضور الدكتوره ماجده جلاله وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بالدقهليه.

وأكد " العدل " علي أننا نعمل من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني من أجل توفير حياه كريمة للأسر الأولي بالرعاية من خلال توفير كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لهذه الأسر سواء في القطاع الخاص أو من خلال إقامة مشروعات صغيره من خلال منحهم قروض دون فوائد أو قروض ميسره.



والجدير بالذكر أن الجمعيات المشاركة في الاجتماع هي ( جمعية رسالة فرع مركز اجا، جمعية مصر الخير، جمعية الإصلاح الخيرية، جمعية الاورمان، الجمعية الشرعية، جمعية عمار الخير، جمعية رسالة بمدينة المنصورة، جمعية اليسر الخيرية، جمعية بيت العطاء، جمعية بصمة خير ).