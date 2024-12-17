غرفة القاهرة التجارية تشارك بفعالية في الدورة الرابعة والعشرين لمعرض "ماك تك" لتعزيز الصناعة الوطنية

شاركت غرفة القاهرة التجارية، بالتعاون مع شعبتي العدد والآلات والشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض "ماك تك". المعرض يعد أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن بنظام التحكم الرقمي (سي إن سي)، والذي انعقد في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر 2024.

افتتح فعاليات المعرض أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، برفقة مصطفى العجواني، رئيس مجلس إدارة شعبة العدد والآلات، والمهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين. وخلال جولتهم التفقدية، قام الوفد بالاطلاع على أحدث المعروضات من الماكينات، التقنيات المتطورة، والأدوات الصناعية الحديثة التي تم عرضها من قبل أكثر من 1000 علامة تجارية بارزة من 34 دولة حول العالم.

أكد أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن معرض "ماك تك" يُعد فرصة استثنائية لتعزيز قدرات الصناعة المصرية ودفع عجلة الإنتاج الوطني، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال تشكيل وتشغيل المعادن.



وأضاف أن غرفة القاهرة التجارية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحقيق التكامل بين المؤسسات الصناعية المحلية والدولية.

من جانبه، أشاد مصطفى العجواني، رئيس شعبة العدد والآلات، بدور المعرض في تعزيز فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية.



وأكد أن هذا الحدث يسهم في تعزيز الصناعة المحلية وفتح مجالات أوسع لنقل الخبرات التكنولوجية إلى السوق المصري.

وأضاف العجواني أن دعم الصناعة الوطنية هو الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، إلى أن المشاركة في معرض "ماك تك" تأتي في إطار التزامهم المستمر بدعم القطاع الصناعي من خلال توفير منصات تسهم في الاطلاع على أحدث التقنيات والتطبيقات الصناعية.

وأوضح أن هذا المعرض يمثل فرصة مثالية لعرض منتجات وحلول صناعية مبتكرة تجمع بين الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس الحضور القوي للسوق المصري على خارطة المعارض الدولية.

نجح معرض "ماك تك 2024" في استقطاب أكثر من 25،000 زائر متخصص من مختلف القطاعات الصناعية، مما يعكس أهميته كمنصة حيوية لالتقاء المصنعين والمستثمرين والمهنيين.

وشهدت فعاليات المعرض تفاعلًا كبيرًا بين العارضين والزوار، حيث تم عرض أحدث المعدات التكنولوجية والماكينات الصناعية، مما يتيح فرصًا حقيقية لتطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية من 34 دولة يعكس الطابع العالمي للمعرض ونجاحه في تعزيز التبادل التجاري والتكنولوجي بين الدول المشاركة، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة ودعم الاقتصاد المصري.

وفي ختام مشاركتها، أكدت غرفة القاهرة التجارية أنها ستواصل جهودها لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الاستفادة من المعارض الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تحفيز النمو الصناعي وخلق بيئة مناسبة للاستثمار الصناعي والتجاري داخل مصر.