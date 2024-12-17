كأس العالم للأندية 2025.. رسميًا فيفا يحدد موعد طرح تذاكر المونديال للجماهير

تذاكر كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، كأس العالم للأندية، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث تنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض فريق إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

كأس العالم للأندية 2025.. موعد طرح التذاكر

كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، كأس العالم للأندية، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن موعد طرح كافة التذاكر، حيث سيبدأ طرح التذاكر من يوم الخميس 19 يونيو 2025 في مواعيد مختلفة.

وجاء مواعيد طرح التذاكر كالآتي

المجموعة الأولى التي تضم الأهلي، والثانية: سيكون موعد الطرح يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، الساعة الـ5 مساء.

المجموعتان السابعة والثامنة: في نفس اليوم الساعة الـ8 مساء.

المجموعتان الثالثة والرابعة: في الساعة الـ10 مساء.

المجموعتان الخامسة والسادسة: في 12 بعد منتصف الليل.

المجموعة الأولى

كأس العالم للأندية 2025

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

حيث تضم المجموعة الأولى بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)