تذاكر كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025.. رسميًا فيفا يحدد موعد طرح تذاكر المونديال للجماهير

الفجر الرياضي
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، كأس العالم للأندية، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث تنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض فريق إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة ليونيل ميسي على ملعب هارد روك. 

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025. 

كأس العالم للأندية 2025.. موعد طرح التذاكر 

كأس العالم للأندية 2025 

كأس العالم للأندية 2025، كأس العالم للأندية، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن موعد طرح كافة التذاكر، حيث سيبدأ طرح التذاكر من يوم الخميس 19 يونيو 2025 في مواعيد مختلفة.

txt

كأس العالم للأندية 2025..الأهلي يبدأ مفاوضاته مع مهاجم الجزائر لتدعيم الصفوف بالمونديال

txt

كأس العالم للأندية 2025.. قواعد قيد اللاعبين بالبطولة بعد تعاقد الأهلي مع حمدي فتحي لتدعيم الصفوف بالمونديال

وجاء مواعيد طرح التذاكر كالآتي

  • المجموعة الأولى التي تضم الأهلي، والثانية: سيكون موعد الطرح يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، الساعة الـ5 مساء. 
  • المجموعتان السابعة والثامنة: في نفس اليوم الساعة الـ8 مساء. 
  • المجموعتان الثالثة والرابعة: في الساعة الـ10 مساء. 
  • المجموعتان الخامسة والسادسة: في 12 بعد منتصف الليل.

المجموعة الأولى 

كأس العالم للأندية 2025 

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

حيث تضم المجموعة الأولى بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

 14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

كأس العالم للأندية 2025 كاس العالم للاندية كأس العالم للأندية 2025 النادي الأهلي كأس العالم للأندية الأهلي كأس العالم للأندية أسعار التذاكر كأس العالم للأندية 2025 موعد طرح التذاكر

مواد متعلقة

الأهلي يكشف لـ "الفجر" موقفه من عرض الفتح السعودي لضم مروان عطية.. خاص

بسبب الـ "تيفو".. حقيقة تسبب خالد مرتجي في أزمة لجماهير الأهلي بقطر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

الأهلي يفاوض ثنائي زد لتدعيم صفوف الدفاع قبل المونديال

الأهلي يكشف لـ "الفجر" موقفه من عرض الفتح السعودي لضم مروان عطية.. خاص

الحزن يسيطر على الفنان صلاح عبدالله أثناء حضوره عزاء الراحل نبيل الحلفاوي

خالد يوسف يكشف القصة كاملة.. ما تفاصيل قضية عمر زهران؟ (تقرير)

محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تصادم نقل وميكروباص ويوجه بصرف التعويضات للمصابين وأسر المتوفيين

تحقيق الإبداع الوظيفي صياغة استراتيجية التميز والتفكير في ملتقى تدريبي لجامعة أسيوط

ابن عم بشار الأسد: لا أثق بابتعاد قادة سوريا الجدد عن الإرهاب