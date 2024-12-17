إستياء في وي من حكم لقاء أبو قير

الفجر الرياضي
عمرو أنور
عمرو أنور

أبدي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وي بقيادة عمرو أنور إستياءه من قرارات حكم لقاء المباراة الماضية أمام أبو قير للأسمدة التي منحت الأخير التعادل.

إستياء في وي من حكم لقاء أبو قير 

ذكر مصدر من داخل النادي أن هناك حالة من الغضب بسبب تجاهل  محمد العتباني حكم الساحة عدم إحتساب ركلتي جزاء صحيحتين بشهادة الأستديوهات التحليلية.

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وأضاف: كان هناك لمسة يد من قبل مدافع أبو قير في الشوط الأول والثانية عرقلة واضحة في الدقائق الأخيرة من اللقاء مما أدي إلى فقدان الفريق الفوز والحصول علي نقطه واحدة بدل من ثلاث نقاط كانت كفيلة بوضعة في المركز الأول
 

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