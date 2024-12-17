عاجل.. “البيت الأبيض”: نقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

توك شو
البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض أنه يعتقد أنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة،  حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، إنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية تجمع على أن هناك إيجابية وتقدّمًا في التفاوض على صفقة التبادل، وربما يتم الإعلان عنها في الأيام أو الأسابيع المقبلة، مضيفًا: يبدو أن هناك توجهًا إسرائيليًا لإتمام هذه الصفقة، لكن نتنياهو يحاول وضع العصي في الدواليب، ويشير بأصابع الاتهام إلى أن حماس هي التي تعرقل هذه الصفقة".

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو، واصفة هذه المكالمة من الجانب الإسرائيلي والأمريكي بأنها ودية جدًا، وتحدث فيها الجانبان عن إمكانية التوصل إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن جميع الرهائن قبل استلام الحكومة الجديدة بقيادة ترامب في واشنطن.

وتابعت: “لذلك، كان هناك بعض البنود التي تم تسريبها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل القناة 14 الإسرائيلية، التي تحدثت عن بعض نقاط الخلاف متمثلة في محور نتساريم ومحور صلاح الدين، بالإضافة إلى الحديث عن السماح للنازحين بالعودة من الجنوب إلى شمال القطاع”.

 

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