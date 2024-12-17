محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تصادم نقل وميكروباص ويوجه بصرف التعويضات للمصابين وأسر المتوفيين



تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مساء اليوم الثلاثاء موقع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ميكروباص أمام قرية الشيخ عون الله قبلي مدينة القوصية ما أسفر عن مصرع 13 شخص وإصابة إثنين أخرين



وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل محملة بالأسمنت على الطريق الزراعي أسيوط/ القوصية بالقرب من قرية الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية ووجود متوفيين ومصابين



وعلى الفور انتقل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وتبين من المعاينة الأولية للحادث وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص رقم ( ي ط أ 8351 ) وأخرى نقل رقم (ن ف و8931 ) محملة بالأسمنت ما أسفر عن مصرع 13 شخص وإصابة اثنين آخرين



وحيث تم نقل إثنين مصابين (عبد الرحيم صلاح محمد 24 سنه، وماجد عزيز إسكندر 42 سنة إلى مستشفى القوصية المركزي، و7 جثامين إلى مشرحة مستشفى القوصية وهم (إيمان محمد محمدين 40 سنه، وسيد عبد المحسن عبد الوهاب 49 سنه، وكامل محمد كامل 45 سنه، وأحمد محمد عبد الوهاب 18 سنه، وبيتر أشرف نبيل 26 سنه، وجثمانين لذكر وأنثى مجهولي الهوية)، و4 جثامين إلى مشرحة مستشفى منفلوط وهم أحمد رمضان عطيه رمضان33 سنه من قرية المنشأة بالقوصية، وعبدالرحيم على سيد عبدالرحيم 34 سنه من قرية النزالي جنوب بالقوصية، وحمدان فرغلي محمدين على هاشم 72 سنة من قرية عرب فزارة، وآخر مجهول الهوية)، و2 آخرين إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي (سعيد أبانوب سعيد ثابت 24 سنة ـ القوصية، وهيثم مكارم محمد توفيق 23 سنة سائق الميكروباص القوصية) تحت تصرف النيابة العامة، كما تم الدفع بأوناش المرور لتسير الحركة المرورية بالطريق الزراعي



ووجه محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة القوصية بصرف إعانات عاجلة والتعويضات اللازمة لأسر المتوفيين داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان موجهًا بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وكافة سبل الدعم والمساعدة متمنيًا الشفاء العاجل لهم.