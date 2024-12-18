طلب التحريات في حادث طريق السويس الصحراوى

حوادث
حادث مروري
حادث مروري

كلفت جهات التحقيق بالنيابة العامة، مساء الثلاثاء، بسرعة اجراء التحريات في حادث طريق السويس الصحراوي.

كان قد شهد طريق السويس الصحراوي، مساء اليوم الثلاثاء، حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة، وتسبب في إصابة 9 أشخاص.

وهرعت سيارات الإسعاف وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم إجراءا المعاينات الأولية ونقل المصابين إلى المستشى لتلتقي الإسعافات اللازمة، وتم العمل على إزالة أثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بتصادم ميكروباص بعامود إنارة في طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين وإزالة أثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونا.

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