مستشار الرئيس الفلسطيني: الشعب ضحية بين مطرقة الاحتلال وسندان حركة حماس

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، عن حقيقة اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في غزة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أشار محمود الهباش إلى أن فلسطين تسعى لوقف إطلاق النار في غزة بغض النظر عن الثمن، إلا أن الجانب الإسرائيلي يماطل في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف محمود الهباش، أن الشعب الفلسطيني أصبح ضحية بين مطرقة الاحتلال وسندان حركة حماس التي لا تهتم بمصالح الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تعوّل على دور كل من مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح محمود الهباش أن السلطة الفلسطينية تطالب بوقف العدوان على غزة بشكل كامل وحماية الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الأولوية هي حقن دماء المدنيين، في وقت تحول فيه قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة.

وفي الختام، أشار الهباش إلى أنه من المبكر الحديث عن إدارة قطاع غزة، موضحًا أن هذه القضايا ستُحسم بناءً على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.