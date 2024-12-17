أعراض مرض السكر.. دليل شامل لفهم الأعراض والأسباب والمخاطر

أعراض مرض السكر

مرض السكر هو حالة مزمنة تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم. ويمكن أن يكون لظهور بعض أعراض مرض السكر تأثير كبير على الحياة اليومية، ومن المهم التعرف على هذه الأعراض ومراجعة الطبيب عند ظهور أي منها.

أعراض مرض السكر

الأعراض الشائعة

الذهاب للتبول كثيرًا، خاصةً في الليل.

العطش الشديد.

الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

فقدان الوزن دون محاولة.

استغراق الجروح والإصابات وقتا أطول للشفاء.

عدم وضوح الرؤية.

زيادة الجوع.

اختلاف الأعراض بين الأفراد

لا تكون أعراض مرض السكر متماثلة لدى الجميع. قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض أخرى غير المذكورة أعلاه، وقد لا تتطابق الأعراض التي يعاني منها شخص مع شخص آخر. ومع ذلك، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا التي يعاني منها العديد من المصابين بمرض السكر هي زيادة العطش والتبول كثيرًا والشعور بالتعب وفقدان الوزن.

أسباب حدوث أعراض مرض السكر

تحدث أعراض مرض السكر لأن بعض أو كل الجلوكوز يبقى في الدم ولا يتم استخدامه كوقود للطاقة. يحاول الجسم خفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق طرد الجلوكوز الزائد من الجسم في البول، مما يجعلك تشعر بالعطش أكثر.

عوامل خطر الإصابة بمرض السكر

يتعرض بعض الأشخاص لخطر الإصابة بمرض السكر أكثر من غيرهم. تعتمد هذه المخاطر على نوع مرض السكر وقد تشمل:

العوامل الوراثية.

العرق.

نمط الحياة. معرفة عوامل الخطر وما إذا كانت تؤثر عليك يمكن أن يساعدك في اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإصابة.

مخاطر تجاهل مرض السكر

من الصعب تجاهل علامات مرض السكر من النوع الأول لأن الأعراض قد تظهر بسرعة كبيرة. ترك هذا النوع دون علاج قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الحماض الكيتوني السكري، والذي قد يؤدي إلى غيبوبة قاتلة محتملة. على الرغم من أن أغلب المصابين بمرض السكر من النوع الأول يتم تشخيصهم في مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ المبكرة، إلا أن الأعراض تكون متشابهة في أي عمر.

مرض السكر من النوع الثاني

يمكن عدم معرفة إصابتك بمرض السكر من النوع 2 لأنه يتطور بشكل أبطأ. في المراحل المبكرة، قد يكون من الصعب اكتشاف الأعراض. لكن مرض السكر غير المعالج يؤثر على العديد من الأعضاء الرئيسية، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية والأعصاب والعينين والكلى. يمكن أن يساعد التشخيص المبكر وإدارة مستويات السكر في الدم في منع هذه المضاعفات.