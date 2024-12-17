عاجل- وزارة الصحة تحذر من مخاطر حقن التخسيس (تفاصيل)

عاجل- وزارة الصحة تحذر من مخاطر حقن التخسيس

في سعي البعض لتحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن بسرعة، يلجأون أحيانًا إلى حلول غير آمنة دون استشارة طبية متخصصة. وقد حذرت وزارة الصحة والسكان مؤخرًا من مخاطر استخدام حقن التخسيس مثل السكسيندا والمونجارو والاوزيمبك وڤيكتوزا، بعد تسجيل حالات مضاعفات صحية بالغة بين المواطنين الذين استخدموها. وتأتي هذه التحذيرات في ضوء الاهتمام المتزايد بسلامة المواطنين ومنع تعرضهم لمخاطر صحية قد تكون قاتلة.

مخاطر حقن التخسيس

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن استخدام حقن التخسيس دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك:

شلل الجهاز الهضمي

الإمساك

القيء

جفاف المعدة

التعب

زيادة معدل ضربات القلب

حالة الفنانة منى فاروق

كانت من أبرز الحالات التي تسلط الضوء على مخاطر هذه الحقن، الفنانة منى فاروق، التي أصيبت بشلل في المعدة بعد الحصول على إحدى حقن التخسيس. هذا المثال يعزز أهمية التحذيرات التي تصدرها الوزارة بخصوص استخدام هذه الحقن دون رقابة طبية.

أهمية الإشراف الطبي

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي نوع من حقن التخسيس. والطبيب هو الوحيد الذي يمكنه تقييم حالة المريض وتحديد ما إذا كانت هذه الحقن مناسبة له أم لا، بالإضافة إلى المتابعة الطبية خلال فترة العلاج لضمان عدم حدوث مضاعفات.

توافق الحقن مع الحالة الصحية

أشار المتحدث إلى أن تأثير حقن التخسيس يختلف من شخص لآخر، وذلك يعتمد على مكونات الحقن وحالة المريض الصحية حيث أن بعض الأفراد قد يكون لديهم حساسية أو مشاكل صحية تجعلهم غير مناسبين لاستخدام هذه الحقن، ولذلك يجب تجنبها دون استشارة طبية.

المخاطر الصحية لحقن السكر

بينما يستخدم البعض حقن السكر بغرض التخسيس، فإن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة. حقن السكر مصممة خصيصًا لعلاج مرضى السكر، وليس للتخسيس. استخدام هذه الحقن خارج نطاق وصف الطبيب يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

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