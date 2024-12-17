شباب الأهلي يهزم الوصل بثلاثية في الدوري الإماراتي

انتهت المواجهة التي جمعت بين شباب الأهلي والوصل، في إطار منافسات دوري المحترفين الإماراتي، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة شباب الأهلي والوصل في دوري أدنوك للمحترفين

وحقق شباب الأهلي فوزا هاما على نظيره الوصل بثلاثية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

افتتح شباب الأهلي أولى أهدافه في اللقاء، عن طريق مهاجم الفريق مؤنس دبور لاعب الكيان الصهيوني في الدقيقة 13، من تمريرة بوجدان بلانيتش.

ثم أضاف البرازيلي جويلهيرم بالا ثاني أهداف شباب الأهلي في الدقيقة 39، من صناعة سردار أرمون.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+2، أحرز الإيراني سعيد عزت اللهي، ثالث أهداف شباب الأهلي، من تمريرة سردار ازمون.

وبتلك النتيجة، يحتل شباب الأهلي وصافة ترتيب جدول دوري المحترفين الإماراتي، برصيد 23 نقطة، من 9 مباريات، بفارق 4 نقاط، عن المتصدر فريق الشارقة والذي يمتلك في رصيده 27 نقطة، من 10 مواجهات، بينما يأتي الوصل في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.