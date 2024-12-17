حالات فسخ عقد التوريد ورفع العداد.. توضيحات من جهاز الكهرباء وحماية المستهلك

حالات فسخ عقد التوريد ورفع العداد

تسعى شركة توزيع الكهرباء لضمان توفير خدمة مستدامة وفعالة لجميع المشتركين. ولتحقيق هذا الهدف، قد تواجه الشركة حالات تتطلب فسخ عقد التوريد وفصل الكهرباء ورفع العداد عن المستهلكين. ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الحالات التي تبرر هذه الإجراءات لضمان حماية الشبكة الكهربائية والمحافظة على التزامات العقد.

حالات رفع العداد وفسخ عقد التوريد

1. زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها

في حال تجاوز المستهلك الأحمال المتفق عليها دون تصريح من شركة توزيع الكهرباء، فإن الشركة تحتفظ بحقها في فسخ العقد ورفع العداد لمنع أي تأثير سلبي على الشبكة.

2. تراكم فاتورة الاستهلاك

إذا تراكمت فاتورة استهلاك الكهرباء لمدة شهرين، سيتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مُسبق الشحن "أبو كارت"، لضمان السداد المستمر للخدمات.

3. منع مندوبى الشركة من أداء أعمالهم

في حال منع المستهلك موظفي الشركة من إجراء أعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح، فإن الشركة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

4. عدم تسجيل قراءة العداد

إذا لم يتم تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، يمكن للشركة فسخ العقد ورفع العداد.

5. هدم أو إزالة الموقع

في حالة هدم أو إزالة الموقع الذي تم التعاقد على توريد الكهرباء له، يحق للشركة فسخ العقد ورفع العداد.

6. رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد

إذا رغب المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة، يمكنه طلب فسخ العقد ورفع العداد.

7. الأضرار الكهربائية

عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية تنعكس على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين، يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد ورفع العداد.

8. إحداث خلل عمدي بالعدادات

إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك، مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر، يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

9. إمداد الغير بالكهرباء

إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك أو توصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة غير محددة في عقد التوريد، يعد مخالفة تستدعي فسخ العقد ورفع العداد.

10. مخالفة شروط العقد

مخالفة شروط العقد المبرم بين شركة الكهرباء والمشترك يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام ببنود العقد.

حل النزاعات

في حالة رفع العداد دون ارتكاب أي من الأخطاء المذكورة، يمكن للمواطن المتضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتقديم شكوى. يعمل الجهاز على بحث الشكوى وحلها لضمان حماية حقوق المستهلكين.