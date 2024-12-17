حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات بالزيتون

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 قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات بالزيتون 4 ايام. 
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلان  لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل بدائرة قسم شرطة حدائق الزيتون، وبحوزتهما مبلغ مالي، كمية من السجائر، عدد من كروت الشحن فئات مختلفة، مقص حديدي، سلاح أبيض.
واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.

حوادث الفجر 3 وقائع سرقة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ارتكاب جرائم أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية

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