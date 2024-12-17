"الزراعة" تواصل قوافل المنافذ المتحركة في المحافظات.. و"الاصلاح الزراعي" يواصل تطوير الجمعيات وإزالة التعديات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ضخ كميات من بيض المائدة للبيع في منافذها المتنقلة للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهلهم.



وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خفض الأسعار، ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار الفولي، إلى أنه تم تسيير منافذ متنقلة لدعم العاملين في خمس وحدات داخل الهيئة العربية للتصنيع، من بينها: الجهاز التنفيذى، مصنع صقر، الشركة العربية البريطانية، مصنع الالكترونيات، والشركة العربية لإنتاج الطاقة المتجددة.



وأضاف ان تلك القوافل تواصل التنسيق مع المحافظات المختلفة، لضخ السلع والمنتجات المختلفة للبيع للمواطنين في الميادين العامة، في مراكزها المختلفة.



وأشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى مواصلة المرور على الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي لمتابعة الأعمال، وتنفيذ التكليفات، الخاصة بالتطوير، وتحسين الأداء وتقديم الخدمات للمستفيدين والمنتفعين.

واضاف أنه تم مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة للهيئة، وبدء جهود إصلاح تلك الأراضي، وإعادة صلاحيتها للزراعة من جديد، لدخولها في منظومة الإنتاج الزراعي.