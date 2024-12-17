تفاصيل رفض الأهلي رحيل مروان عطية للفتح السعودي.. 3 أسباب تعطل الصفقة

فاجأ النادي الأهلي جماهيره برفضه العرض الذي تلقاه من نادي الفتح السعودي لضم نجمه الصاعد مروان عطية. ورغم الإغراءات المالية التي قدمها النادي السعودي، إلا أن الإدارة الحمراء أبدت تمسكها باللاعب، مستندة إلى عدة أسباب قوية.

تفاصيل رفض الأهلي رحيل مروان عطية للفتح السعودي

وذكرت تقارير إعلامية كثيرة اقتراب نجم وسط ملعب النادي الأهلي مروان عطية من الرحيل عن القلعة الحمراء وكشف "الفجر" حقيقة وصول عرض من الفتح السعودي للتعاقد مع مسمار خط وسط القلعة الحمراء مروان عطية ورفض نادي القرن الإفريقي فكرة بيع اللاعب أو الإستغناء عنه في تلك المرحلة لوجود 3 أسباب رئيسية تعطل إتمام الصفقة.

ويأتي السبب الأول والرئيسي هو أن اللاعب يعد من الأعمدة الرئيسية للفريق والتفريط فيه في التوقيت الحالي ليس في الحسبان.

أما السبب الثاني فيتمثل في اقتراب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها يونيو المقبل والتي يعد الحدث الأبرز المنتظر لكل عشاق القلعة الحمراء والتي يحمل عليها الكثير من عشاق الكيان الأهلاوي الكثير خاصة بعد ظهور الأهلي بأداء مميز خلال مواجهات بطولة إنتركونتيننتال رغم الهزيمة من باتشوكا المكسيكي.

فيما يأتي السبب الثالث وهو أن مروان يمتد عقده مع الأهلي لثلاثة مواسم مقبلة ويحترم تعاقده مع القلعة الحمراء، وأي تفاوض بشأن انتقاله يجب أن يتم عبر إدارة النادي.



ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.