وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بمصلحة الشهر العقاري

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وزير العدل يشهد أداء
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالشهر ا

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

جدير بالذكر أن الأعضاء الجدد تم ندبهم من الجهاز الإداري بالدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري تنفيذًا لرؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مختلف أنحاء الجمهورية تيسيرا علي المواطنين

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