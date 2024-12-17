" الفجر " تنشر أسماء 17 مصاب في حريق مخزن مفروشات فى المحلة الكبرى

تنشر “ الفجر ” أسماء 17 مصاب فى حريق مخزن مفروشات بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

والمصابين هم ونتج عن الحادث إصابة 17 شخص وهم نبيل عبد الحميد نبيل (20 عامًا) – اختناق، أحمد سعيد الطور (19 عامًا) – اختناق، أسعف ورفض النقل، عبد الرحمن السيد صابر (15 عامًا) – اختناق، أسعف ورفض النقل، رحيم هاني الزغبي (14 عامًا) – اختناق، أحمد ثروت عبد البر (24 عامًا) – اختناق، عبد الحميد إبراهيم أحمد حامد (35 عامًا) – اختناق، أحمد فتحي محمد السعيد (18 عامًا) – اختناق، بدر أحمد الليثي (17 عامًا) – اختناق، محمد عبد العزيز عبد الرحمن (27 عامًا) – اختناق، وليد محمد محمد (48 عامًا) – اختناق وهبوط، نقل إلى مستشفى قلب المحلة، حنان مصطفى علوان (55 عامًا) – اختناق، مصطفى سعد داود (22 عامًا) – اختناق، أحمد حامد ناصر (20 عامًا) – اختناق، يوسف السيد جابر (20 عامًا) – اختناق، جوزيف شكري جرجس (42 عامًا) – اختناق، سعد رمضان أحمد عباس (21 عامًا) – اختناق، عبد الفتاح طه الشاعر (52 عامًا) – جرح قطعي باليد اليمنى (1 سم).

وكانت مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية شهدت، اليوم الثلاثاء، حريق هائل في مخزن مفروشات بمنطقة البهلوان.

و تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن مفروشات.

على الفور تم الدفع ب 8 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحريق.

وانتقل اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ إلى مكان الحريق وتم متابعة جهود السيطرة على الحريق والذى استمر 4 ساعات.

ونتج عن الحريق تفحم 3 طوابق لمخزن كبير للمفروشات وإصابة 17 شخص وبلغت الخسائر المادية أكثر من 10 مليون جنية