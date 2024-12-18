طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بسعر 250 ألف جنيه

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بسعر 250 ألف جنيه في محافظتين.

شقق جاهزة للتسليم بسعر 250 ألف جنيه

يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري ضمن إعلان مبادرة سكن لكل المصريين 5 محور منخفضي الدخل في الجيزة وأسوان في مدن (كوم أمبو - العياط - جزر القطوري).

الوحدات المطروحة تصل مساحتها إلى 90 مترًا مربعًا، ويبدأ الدخل الشهري للمتقدم للحجز من 3500 جنيه.

ويتم سداد 20 ألف جنيه جدية حجز واستكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

ويبدأ القسط الشهري للوحدة السكنية من 1338 جنيهًا، ويتراوح الدعم النقدي المباشر بين 5 و40 ألف جنيه ويخصم من ثمن الوحدة، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر للوحدة في حدود 555 ألف جنيه.

ويستمر شراء كراسات الشروط والتقديم حتى 31 ديسمبر 2024.

وتم الاتفاق على زيادة عدد مكاتب البريد المميكن لـ 590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطنين الراغبين في شراء كراسة الشروط، ومنعًا للتزاحم أمام مكاتب البريد.

ويمكن الإطلاع على العناوين التفصيلية لهذه المكاتب من خلال الرابط التالي، من هنا.

وتكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.