توقيع محضر الاجتماع الأول للجنة المصرية السودانية لدراسة الربط السككي بين البلدين

أخبار مصر
بوابة الفجر

وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس أبو بكر أبو القاسم، القائم بأعمال وزير النقل السوداني، محضر الاجتماع الأول للجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي يتم بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 750 ألف دينار كويتي.

تفاصيل الدراسة ومسار المشروع

أوضح الفريق كامل الوزير أن الدراسة ستشمل تقييم البدائل المتاحة لمسار الربط السككي بين أبو سمبل وأبو حمد مرورًا بوادي حلفا، بناءً على طلب الجانب السوداني لتمديد نطاق الدراسة ليشمل خط (وادي حلفا/ أبو حمد)، بهدف تعظيم الجدوى الاقتصادية والاستفادة القصوى من المشروع. كما تم إصدار قرار مشترك بتشكيل اللجنة المعنية بمتابعة الدراسة الخاصة بالمشروع من الجانبين المصري والسوداني.

أهمية المشروع والتعاون المشترك

أكد الوزير أن مشروع الربط السككي يعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في:

  • تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين.
  • خدمة التجمعات السكنية، الزراعية، والتجارية الواقعة على مسار الخط.
  • تعزيز الربط مع السودان عبر 3 موانئ برية على الحدود المشتركة: قسطل، أرقين، ورأس حدربة.
  • دعم الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية بتطوير ميناء وادي حلفا في السودان من خلال إنشاء رصيف نهري جديد بطول 400 متر.

من جانبه، قدم المهندس أبو بكر أبو القاسم، القائم بأعمال وزير النقل السوداني، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللدولة والحكومة المصرية على الدعم المستمر للسودان، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية. وأكد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين، ويخدم المصالح المشتركة في قطاع النقل.

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