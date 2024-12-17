الزمالك يبحث التعاون مع الاتحاد الكويتي ويخطط لمباراة ودية في الكويت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرص هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتقى بالشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي.


وتباحث هاني شكري مع رئيس الاتحاد الكويتي بشأن دعوة نادي الزمالك لخوض مباراة ودية أمام أحد الأندية الكويتية في الفترة المقبلة، وبحث سبل التعاون بين القلعة البيضاء والاتحاد الكويتي لكرة القدم.

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وحرص عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الدعوة للشيخ أحمد اليوسف الصباح لزيارة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.


وفي نهاية الجلسة منح الشيخ أحمد اليوسف الصباح درع  الاتحاد الكويتي لهاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الذي شكره بدوره على حفاوة الاستقبال والتكريم.

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