ريال مدريد وسيتي يهيمنان على التشكيل المثالي لحفل جوائز "ذا بيست"

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

 كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هامش حفل جوائز "ذا بيست" الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، التشكيل المثالي للاعبين من فئة الرجال على مستوى العالم في عام 2024.

ريال مدريد وسيتي يهيمنان على التشكيل المثالي لحفل جوائز "ذا بيست"

وضم التشكيل المثالي في حراس المرمى الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) وفي الدفاع الإسباني داني كارباخال (ريال مدريد) والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) والألماني أنطونيو روديجر (ريال مدريد) والفرنسي ويليام ساليبا (ارسنال).

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وفي خط الوسط: الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد ) والإسباني رودري (مانشستر سيتي) والألماني توني كروس (ريال مدريد سابقا)... وفي الهجوم الإسباني لامين يامال (برشلونة ) والنرويجي إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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