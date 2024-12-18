التحقيق مع سيدة بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بالتجمع الأول

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس سيدة بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بالتجمع الأول، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة بالتجمع الأول؛ لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن أحد الأشخاص.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئي النية 4 أشخاص أمكن ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.

كما تم ضبط بائع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص من داخل أحد مراكز الصيانة الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، عقب سرقة مفتاح التشغيل الخاص بها بأسلوب المغافلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية