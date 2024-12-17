للنصب على المواطنين.. التحقيق مع "مستريح" جديد بمدينة نصر

حوادث
متهم
متهم

 
تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها، مع المدير المسئول عن كيان تعليمي "دون ترخيص"، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "، على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات دون بيانات، وأغلفة دعائية باسم الكيان، ودفاتر إيصال تحصيل نقدية، وكتب تعليمية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر ادارة كيان تعليمى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الاحتيال على المواطنين الشرطة المتخصصة المباحث الجنائية النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال

مواد متعلقة

استمرار حبس ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين بالساحل

حلم الثراء السريع.. قرار قضائي ضد عصابة التنقيب عن الآثار بالزيتون

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

سحب 1321 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

جرائم سرقات متنوعة.. ليلة القبض على 13 لصا بالقاهرة 

يقظة أمنية.. سقوط عصابة الاتجار بالمنشطات المهربة جمركيا بالقاهرة

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

برلماني أوكراني يعلق على رفض ترامب دعوة زيلينسكي لحضور حفل تنصيبه

"بعد 10 أيام" العثور على جثة شريهان أحد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص فى ترعة بحر يوسف بأسيوط

بحوزته سلاح..حبس عاطل لحيازته 500 كيس لمخدر البودر في كرداسة

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وكيل وزارة خارجية بنجلاديش

أوقاف الفيوم تطلق الأتوبيس الدعوي لتعزيز الوحدة الوطنية والدينية

رفع 41 ألف طن مخلفات في إطار الاستعداد لإعلان الدقهلية بلا مقالب عشوائية خلال أيام

واشنطن تنفي تورطها في اغتيال كيريلوف بموسكو