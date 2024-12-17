إحالة أوراق فران ووالده متهمين بقتل جدة الأول فى الفيوم إلى المفتى

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق كل من "ن. ع. م" فران ووالده "ع. م " مزارع، إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يناير للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل المجنى عليه جدة الأول عجوز تبلغ من العمر 72عاما،بقرية قصر بياض بدائرة مركز ابشواي .



صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، أسامة محمد جاد.

تعود أحداث الواقعة إلى أواخر أكتوبر 2019 عندما عثر على جثة سيدة عجوز، تبلغ من العمر 72 سنة، ربة منزل، بمسكنها في قرية قصر بياض، بمركز أبشواي وتبين أنها مقيمة بمفردها والجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتشكيل فريق بحث من مديرية أمن الفيوم وأشارت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها ويدعي نبيل ع م " فران" بمساعدة والده ع م "مزارع" وهو زوج ابنتها، وان السبب وراء إرتكابهما الجريمة سرقة مصاغها الذهبي، وتم ضبط المتهمين وأحيلا لمحكمة الجنايات التي حكمت بإعدامهما، وبقيام دفاع المتهمين بالنقض علي الحكم وافقت محكمة النقض على إعادة محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات الفيوم.