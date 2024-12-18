سقط من أعلى عقار.. التصريح بدفن جثة شاب توفي بشوارع عين شمس

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة شاب توفي إثر سقوطه من الطابق الخامس، بأحد العقارات بمنطقة عين شمس، محافظة القاهرة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سقوط من علو ووجود متوفي بشارة الوحدة العربية نطاق قسم شرطة عين شمس.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين سقوط شاب يحمل الجنسية السودانية من عقار مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.