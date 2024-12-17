مهرجان المسرح العربي يعلن عن لجنة تحكيم دورته الأربعين

أعلن مهرجان المسرح العربي عن تشكيل لجنة تحكيم دورته الأربعين، التي ستنطلق فعالياتها في الفترة من 18 إلى 27 ديسمبر 2024، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة سميرة محسن، تقديرًا لعطائها الفني الكبير.

البوستر الرسمي للدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربي

يُقام المهرجان بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الفنية والثقافية في الوطن العربي، ليواصل دوره الريادي في دعم المسرح العربي وتسليط الضوء على أبرز التجارب المسرحية المتميزة، ومن المتوقع أن تشهد الدورة منافسة قوية بين العروض المشاركة، إلى جانب ندوات وورش عمل تُسهم في تطوير الحركة المسرحية.

يعد المهرجان أحد أهم الفعاليات المسرحية التي تُعنى باكتشاف أعلن مهرجان المسرح العربي عن أعضاء لجنة تحكيم دورته الأربعين، التي ستقام في الفترة من 18 إلى 27 ديسمبر 2024، وتحمل اسم الفنانة القديرة سميرة محسن، تضم اللجنة نخبة من الأسماء المرموقة في المجال الفني.



يذكر أن مهرجان المسرح العربي في دورته الأربعين، المقرر إقامتها من 18 إلى 27 ديسمبر 2024، تحت رعاية الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ووزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، يجمع المهرجان هذا العام نخبة من الأسماء الفنية المرموقة في لجنة التحكيم، التي تضم مجموعة من الفنانين والمخرجين والكتاب والمثقفين المتخصصين، مما يعكس أهمية الحدث في تعزيز وتطوير المشهد المسرحي العربي.