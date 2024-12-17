استمرار حبس ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين بالساحل

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قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس ربة منزل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في اتهامها بالنصب والاحتيال علي المواطنين.
 

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن غموض واقعة سرقة في منطقة الساحل، وتم ضبط ربة منزل ذات معلومات جنائية، وذلك لتورطها في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال كانت تدعي بأنها موظفة حكومية وتعد المواطنين بتقديم امتيازات لهم، ثم تقوم بسرقتهم.

وقد اعترفت بارتكاب 7 وقائع سرقة باستخدام نفس الأسلوب، وتم ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.

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