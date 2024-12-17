حلم الثراء السريع.. قرار قضائي ضد عصابة التنقيب عن الآثار بالزيتون

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزيتون تجديد 5 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام 5 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 5 امتار وعرض 4 أمتار -  أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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