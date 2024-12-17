من 9.00 صباحًا لـ 8.00 مساءًا.. انقطاع مياه الشرب عن قرى مركزي طلخا وشربين بالدقهلية غدًا

افادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إنه سيتم غدا الأربعاء الموافق 18\ 12\ 2024 انقطاع المياه عن بعض قري مدينتي طلخا وشربين من الساعة 9.00 صباحًا حتى 8.00 مساءا ولمدة 11 ساعة تقريبًا عن المناطق التالية:

▪️كفر الدبوسي مركز شربين

▪️الحطبة مركز شربين

▪️الحاج خليل مركز طلخا

▪️عزبة أدهم مركز طلخا

▪️بطرة مركز طلخا



وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال تعديل مسار خط مياه رئيسي قطر ٦٣٠ من بولي إيثيلين _ مزلقان بطرة الجديد _ طلخا.

وأهابت محافظة الدقهلية المواطنين بكافة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في كل من شربين وطلخا، بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المناطق والقري المذكورة ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار.