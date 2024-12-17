الرئيس التركي ينعى صاحب "روح الروح"

نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، المواطن الفلسطيني خالد نبهان الذي اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بعبارة "روح الورح" التي وجهها لحفيدته بعد مقتلها.

وقال أردوغان خلال تصريح له "أمس تلقينا خبر استشهاد الجد الذي يقول روح الروح". مشيرا إلى أن "الاحتلال يستهدف المدنيين في قطاع غزة والمدارس التي تؤوي المدنيين"، وتابع "يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة والضغط على إسرائيل لتحقيق السلام".



وأضاف: "بحثنا الظلم الإسرائيلي بغزة ووجوب إنهائه خاصة وأن الوضع الإنساني ازداد سوءا هناك بقدوم الشتاء".

ويوم أمس الإثنين لقي المواطن الفلسطيني خالد نبهان صاحب المقولة الشهيرة "روح الروح" مصرعه، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واشتهر نبهان بمقولة "روح الروح" التي وجهها لحفيدته ريم خلال توديعها بعد مقتلها في غارة للجيش الإسرائيلي خلال شهر نوفمبر 2023.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجد نبهان وهو يحمل جثمان حفيدته ويلاطفها برفق قائلا كلماته المعهودة "روح الروح هذه.. روح الروح"، ويحتضنها في لحظات الوداع الأخير.

وقال الجد نبهان، آنذاك إن "حفيدتي ريم، روح الروح، كانت تعيش معي باستمرار، كنت ألعب معها كل يوم، ولكن لم أكن أقول لها روح الروح، كنت أقول لها: يا حبيبتي، يا قلبي، يا عيوني".

وأضاف أنه "كانت مفاجأة بعد يوم واحد من دفن حفيدتي، حيث انتشر مقطع الفيديو وأنا أداعب ريم وطارق، والناس تقول لي: هذه اللقطات أثرت في قلوبنا". وعن شوقه لها بعد مقتلها، قال الجد إن "ريم، روح الروح، ذبحت روحي، أستيقظ من النوم وأنام، والدموع تملأ عيني"، ولم ينس نبهان يوما ريم التي بثت الحياة والبراءة في قلبه قبل أن تغادر هذا العالم الذي لم ترَ منه شيئا بعد.

وهذا ما كرره الجد نبهان في مقابلات ومقاطع فيديو انتشرت له خلال عام بعد مقتل ريم، وفي يوليو الماضي رزق الجد بحفيدة جديدة أطلق عليها اسم روجاد.

وقال نبهان، في فيديو نشره آنذاك عبر منصة انستغرام: "الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا بهذه الطفلة، في يوم مميز ميلاديا (7 يوليو) وهجريا (1 محرم)، وأسميناها روجاد، وللتسمية سبب وهي تعني وقت صلاة الفجر".

بعد مقتل حفيدته ريم، أفنى الجد نبهان ما تبقى من حياته بتقديم العمل الخيري للعائلات المكلومة من حرب الإبادة الجماعية. كما ساهم في تقديم الدعم المعنوي لهم من خلال تخفيف أهوال الحرب عليهم وحثهم على الصبر على ما أصابهم.

وشارك في عمل تكيات لتوزيع الطعام على الفلسطينيين في ظل الجوع المستفحل بالقطاع، حيث كانت آخر مشاركة معلنة له قبل نحو 5 أيام، وفق ما أظهره مقطع فيديو على فيسبوك.

كما ظهر له مقطع فيديو لاقى انتشارا واسعا في يونيو الماضي، وهو يطعم قططا ضالة جائعة في الشوارع على الرغم من حالة النزوح والجوع، وظهر نبهان، في المقطع، وهو يطرق الأرض بقطعة معدنية تجمّعت على إثر الصوت الصادر مجموعة من القطط التي وضع لها طعاما لتأكله.

وظهر يوم الإثنين، شيّع أقارب نبهان جثمانه وسط حالة من الحزن الشديد، على الرغم من خطورة الأوضاع الأمنية في مخيم النصيرات، ليتم مواراة حكاية "روح الروح" ثرى الوطن.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف قتيلا وجريحا فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم