جماهير الأهلي تهاجم جوميز بسبب مخطط رحيل مروان عطية إلى السعودية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

على مدار أكثر من 100 عامًا من المنافسة داخل المستطيل الأخضر والمدرجات بين جمهور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وصفقات اللاعبين انتقلت من الناديين إلى المدربين فالبرتغالي جوزيه جوميز الذي كان يدرب الزمالك منذ أيام معدودة قبل انتقاله إلى تدريب الفتح السعودي الذي يأمل في ضم مسمار خط وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية بخطة من الذئب البرتغالي جوميز والذي فعلها أيضًا مع مدرب الأبيض أحمد مجدي واستقطابه معه إلى السعودية.

وبعد تردد أنباء عن اقتراب النادي السعودي من ضم لاعب وسط الأهلي اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي وهاجم جماهير وعشاق القلعة الحمراء مدرب غريمهم التقليدي السابق والذي انتقل رسميا لتدريب النادي السعودي بهدف الخروج من كبوته التي يعاني منها، حيث يحتل الفريق المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط فقط.

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- مسيرة مميزة لمروان عطية مع الأهلي

انضم مروان عطية "26 عاما" للأهلي قادما من الاتحاد السكندري في يناير عام 2023.

وشارك مسمار خط الوسط مع القلعة الحمراء في 90 مباراة بكل البطولات، حيث صنع 3 أهداف ولم يسجل أي هدف.

وتوج مع المارد الأحمر بـ9 ألقاب هم الدوري المصري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين ولقبين لكأس مصر و3 ألقاب لكأس السوبر المصري.

وهاجم عشاق نادي القرن الإفريقي البرتغالي بعد نشر التقارير التي تعلن عن اقتراب إنتهاء الصفقة والتي تأتي وفقا لرؤية البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق السعودي والذي يعرف قدرات لاعب الأهلي المصري أثناء تدريبه للزمالك، لتعتبر أولى طلباته بعد تولي تدريب الفتح منذ أيام.

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