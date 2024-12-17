مصرع تلميذ دهسه جرار زراعي في الفيوم أثناء عودته من المدرسة

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التلميذ المتوفى
التلميذ المتوفى

لقي تلميذ مصرعه، دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي، في قرية كفر عبود بدائرة قسم شرطة ابشواي، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ابشواي، يفيد بورود إشارة من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع تلميذ صدمه جرار زراعي في قرية كفر عبود التابعة لمركز ابشواى، وتم إلقاء القبض على السائق المتهم بدهس التلميذ.

وبعد الفحص تبين مصرع "عبد الرحمن. س "يبلغ من العمر 10 أعوام، صدمه جرار زراعي أثناء عودته من المدرسة في قرية كفر عبود.تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى ابشواي المركزي.

 

حُرر محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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