النائب العام يزور مشروعات النقل العام في الرياض ويشيد بتطورها خلال زيارته للمملكة

في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي، وعلى هامش مشاركته في اجتماعات جمعية النواب العموم العرب، قام المستشار محمد شوقي، النائب العام، بجولة ميدانية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، شملت زيارة الحي المالي KAFD ومحطة المترو التابعة له.

واستقل النائب العام والوفد المرافق له مترو الرياض من محطة STC إلى محطة المركز المالي KAFD، حيث استمعوا إلى شرح من المسؤولين عن مشروع قطار الرياض، تناول مراحل إنشاء المترو وخطوطه ومساراته المتعددة.

وأشاد المستشار محمد شوقي بتصميم محطة المركز المالي KAFD، واصفًا إياها بالإنجاز الكبير الذي يعكس التطور العمراني والتكنولوجي في المملكة، موجهًا التهنئة للشعب السعودي الشقيق بمثل هذه المشروعات الضخمة التي تُعد من أبرز مشروعات النقل العام عالميًا، ومتمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين مصر والسعودية وتقديرًا لجهود المملكة في تحقيق نقلة نوعية بمشروعات البنية التحتية الحديثة.

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