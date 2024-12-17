حالة الطقس في مصر غدًا الأربعاء 18 ديسمبر 2024.. شبورة مائية وأمطار متفرقة

حالة الطقس في مصر غداً الأربعاء 18 ديسمبر 2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن تسود أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا على أغلب الأنحاء. ستشهد البلاد تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة مع احتمالية تساقط أمطار على بعض المناطق، بالإضافة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة

الطقس نهارا

القاهرة الكبرى وشمال الصعيد: معتدل الحرارة نهارًا.

الوجه البحري والسواحل الشمالية: مائل للبرودة نهارًا.

جنوب سيناء وجنوب الصعيد: مائل للدفء نهارًا.

الطقس ليلا

أغلب الأنحاء: بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

شمال الصعيد ووسط سيناء: شديد البرودة ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشير التوقعات إلى ظهور شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويستدعي الحذر أثناء القيادة. كما يتوقع هطول أمطار متوسطة على محافظة مطروح وأمطار خفيفة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 8 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

نصائح لمواجهة الطقس

يوصي الخبراء بارتداء الملابس الدافئة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والقيادة بحذر بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق. كما يُفضل متابعة تحديثات الطقس بشكل دوري لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة.