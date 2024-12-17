ناهير وهيز تفوزان بجائزتي فيفا لأفضل حارسة مرمى ومدربة في العالم لعام 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 فازت الأمريكية أليسا ناهير لاعبة فريق شيكاجو ريد ستارز بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم بالعام الجاري 2024 خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

ناهير وهيز تفوزان بجائزتي فيفا لأفضل حارسة مرمى ومدربة في العالم لعام 2024

كما فازت الأمريكية إيما هيز بجائزة أفضل مدرب لفريق كرة قدم نسائية بعد قيادتها المنتخب الأمريكي للفوز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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وحصلت هيز البالغة من العمر 48 عاما على الجائزة للمرة الثانية بعدما فازت بها عام 2021.

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