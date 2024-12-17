مباريات قوية ومرتقبة في افتتاح الدور الثاني للقسم الثاني

تنطلق الأربعاء في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الثانية عشر بداية الدور الثاني لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني.



المجموعة الخامسة



1- دكرنس مع مالية كفر الزيات



على ملعب دكرنس يحل فريق مالية كفر الزيات متصدر المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 21 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق دكرنس صاحب المركز العاشر بقيادة سامح العربي برصيد 11 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



2- بني عبيد مع الصيد بالمحلة



على ملعب نادي بني عبيد يلتقي فريق بني عبيد العاشر بقيادة عادل صديق برصيد 9 نقاط مع فريق الصيد بالمحلة وصيف المجموعة بقيادة عبد الرحمن فهمي

برصيد 18 نقطة.



وحقق فريق الصيد الفوز بهدفين نظيفين بالدور الأول.



3- تلا مع اتحاد نبروه



على ملعب نادي ميت خاقان يستقبل فريق مركز شباب تلا السادس بقيادة فؤاد سلامه برصيد 15 نقطة مع فريق اتحاد نبروه صاحب المركز الثالث بقيادة محمد عبد الله برصيد 17 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- كفر الشيخ مع بلقاس سيتي



على ملعب نادي كفر الشيخ يلعب فريق كفر الشيخ صاحب المركز الخامس بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 15 نقطة مع فريق بلقاس سيتي صاحب المركز الرابع بقيادة جاد توفيق برصيد 16 نقطة.

5- بايونيرز مع بيلا



يستضيف نادي شربين لقاء بين فريق بايونيرز صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد عبد الظاهر برصيد 13 نقطة مع فريق بيلا صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد بقيادة ابراهيم الشهيدي.



وحقق فريق بايونيرز الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

6- مركز شباب القزازين مع دمياط



على ملعب نادي الزرقا يقام ديربي دمياط بين فريق مركز شباب القزازين صاحب المركز السابع بقيادة ابراهيم العدل برصيد 14 نقطة مع فريق دمياط متذيل المجموعة بقيادة ميدو الدبيسي برصيد 3 نقاط.

المجموعة السادسة



1- اصحاب الجياد مع الاوليمبي



يشهد ستاد جامعة الإسكندرية لقاء صعب بين فريق اصحاب الجياد الثامن بقيادة محمد صديق برصيد 13 نقطة مع فريق الأوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد سمير برصيد 21 نقطة.



وحقق فريق الاوليمبي الفوز بخماسية مقابل هدف في الدور الأول.



2- مركز شباب كوم حمادة مع دلفي



على ملعب كوم حمادة يواجه فريق كوم حمادة صاحب المركز السابع بقيادة طارق السعيد برصيد 13 نقطة مع فريق دولبي وسيف المجموعه بقياده ربيع ياسين برصيد 17 نقطه.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



3- طلائع الاسطول مع الجزيرة المطروحي



على ملعب القوات البحرية برأس التين يلعب فريق طلائع الاسطول التاسع بقيادة علاء المني برصيد 12. نقطة مع فريق الجزيرة المطروحي متذيل المجموعة بقيادة باسم الرجال برصيد 5 نقاط.



وحقق فريق طلائع الاسطول الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



4- الهلال الضبعة مع الحمام



على ملعب المدينة الشبابية بابو قير يلتقي فريق الهلال الضبعة صاحب المركز الثالث بقيادة على عاشور برصيد 15 نقطة مع فريق الحمام الخامس بفيادة محمد كابوريا برصيد 14 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.



5- الزهور بمطروح مع المجد السكندري



على ملعب شباب الهلال يصطدم فريق الزهور بمطروح صاحب المركز العاشر بقيادة رمضان عرفة برصيد 6 نقاط مع فريق المجد السكندري صاحب المركز السادس بقيادة امير قيصر برصيد 14 نقطة.



وحقق فريق المجد السكندري الفوز بهدف دون رد في اللقاء الأول.





ترتيب المجموعة الخامسة

1- مالية كفر الزيات 21 نقطة

2- صيد المحله 18 نقطة

3- إتحاد نبروه 17 نقطة

4- ميجا سبورت 16 نقطة

5- كفر الشيخ 15 نقطة

6- شباب تلا 15 نقطة

7- شباب القزازين 14 نقطة

8- بيلا 13 نقطة

9- بايونيرز 13 نقطة

10- دكرنس 11 نقطة

11- بني عبيد 9 نقاط

12- دمياط 3 نقاط

المجموعة السادسة

1- الأوليمبي 21 نقطة

2- دلفي 17 نقطة

3- الهلال الضبعة 15نقطة

4- دمنهور 14 نقطة

5- الحمام 14 نقطة

6- المجد السكندري 14 نقطة

7- كوم حمادة 13 نقطة

8- اصحاب الجياد13 نقطة

9- طلائع الأسطول12 نقطة

10- الزهور بمطروح 6 نقاط

11- الجزيرة المطروحي 5 نقاط