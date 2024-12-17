بحوزته سلاح..حبس عاطل لحيازته 500 كيس لمخدر البودر في كرداسة

حوادث
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أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة.

حيث باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة

بحوزته 500 كيس بودر وفرد خرطوش

وكشفت التحقيقات، أن ضبط مع المتهم 500 كيس بودر، و2 طلقة فرد خرطوش، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر البودر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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