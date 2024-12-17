فيفا يعتمد قائمة الحكام السعوديين وتواجد ثلاث سيدات

الفجر الرياضي
فيفا
فيفا

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الحكام السعوديين المعتمدين لعام 2025، والتي ضمت 21 حكمًا وثلاث حكمات.

فيفا يعتمد قائمة الحكام السعوديين وتواجد ثلاث سيدات

وضمت قائمة الحكام السعوديين المعتمدين لدى فيفا حسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، ثمانية حكام ساحة وهم محمد الهويش، فيصل البلوي، شكري الحنفوش، محمد السماعيل، عبدالله الشهري، ماجد الشمراني وخالد الطريس، وهبة العويضي.

كما ضمت القائمة عشرة حكام مساعدين وهم محمد العبكري، عبدالرحيم الشمري، إبراهيم الدخيل، عمر الجمل، فيصل القحطاني، هشام الرفاعي، خلف الشمري، سعد السبيعي، ياسر السلطان، وإيمان المدني.

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وضمت القائمة على مستوى حكام الفيديو ستة حكام هم محمد الهويش، سلطان الحربي، ممدوح آل شهدان، ماجد الشمراني، عبدالله الشهري وخالد الطريس، فيما ضمت يحيى العثواني وريم البيشي حكمي كرة القدم للصالات، والحكم حامد المالكي للكرة الشاطئية.

من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الحكام المعتمدين من فيفا متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم التحكيمية وأن يقدموا صورة مشرفة للتحكيم السعودي في المحافل الدولية.

وأشاد المسحل بجهود لجنة الحكام في الاتحاد السعودي طوال الفترة الماضية من أجل تطوير أداء الحكام السعوديين كأحد أهم عناصر لعبة كرة القدم، وهو ما كان له أثر كبير في الثقة القارية والدولية بالحكم السعودي الذي قدم مستويات مميزة في الكثير من البطولات والمباريات الدولية خلال الفترة الماضية.

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